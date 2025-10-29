New York: brillante l'andamento di Palantir Technologies

(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,03%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Palantir Technologies
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Palantir Technologies
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 199,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 191. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 207,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)