New York: brillante l'andamento di Palantir Technologies

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,03%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Palantir Technologies più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Palantir Technologies è in rafforzamento con area di resistenza vista a 199,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 191. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 207,2.

