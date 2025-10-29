Milano 17:35
New York: giornata negativa in Borsa per Automatic Data Processing

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società tech statunitense, che passa di mano in perdita del 5,82%.

La tendenza ad una settimana di Automatic Data Processing è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 259,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 270. Il peggioramento di Automatic Data Processing è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 255,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
