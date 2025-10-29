New York: i venditori si accaniscono su Caesars Entertainment

società attiva nella gestione di casino e alberghi

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 10,50% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,13 USD con tetto rappresentato dall'area 20,56. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)