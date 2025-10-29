New York: i venditori si accaniscono su Caesars Entertainment

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società attiva nella gestione di casino e alberghi
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 10,50% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Caesars Entertainment
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Caesars Entertainment
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,13 USD con tetto rappresentato dall'area 20,56. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)