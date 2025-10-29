Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

New York: i venditori si accaniscono su Caesars Entertainment

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società attiva nella gestione di casino e alberghi, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 10,50% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Caesars Entertainment rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Caesars Entertainment suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,13 USD con tetto rappresentato dall'area 20,56. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
