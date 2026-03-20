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Francoforte: i venditori si accaniscono su SAP

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: i venditori si accaniscono su SAP
Retrocede molto la compagnia software tedesca, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,98%.
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