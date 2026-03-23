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Piazza Affari: i venditori si accaniscono sul comparto telecomunicazioni in Italia
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
23 marzo 2026 - 10.00
Si abbattono le vendite sull'
indice del settore telecomunicazioni
, che chiude la giornata a 11.547,52 punti, in forte calo del 3,47%.
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