Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

New York: mette il turbo Cummins

Brillante rialzo per il produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,67%.
