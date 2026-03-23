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Borsa: Mette il turbo il Dow Jones, in forte crescita dello 0,50%

L'indice dei principali titoli USA inizia le contrattazioni a 45.803,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Mette il turbo il Dow Jones, in forte crescita dello 0,50%
Il Dow Jones passa di mano con un aumento dello 0,50%, dopo aver aperto a quota 45.803,82.
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