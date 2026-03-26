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Borsa: Exploit per Shanghai (+3,11%)
L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 3.931,84 punti
In breve
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Finanza
26 marzo 2026 - 02.38
Mette il turbo l'indice della Borsa cinese, che tratta in rialzo del 3,11%, a quota 3.931,84 in apertura.
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