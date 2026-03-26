Milano 25-mar
44.013 +1,48%
Nasdaq 25-mar
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Dow Jones 25-mar
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Londra 25-mar
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Francoforte 25-mar
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Borsa: Exploit per Shanghai (+3,11%)

L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 3.931,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Exploit per Shanghai (+3,11%)
Mette il turbo l'indice della Borsa cinese, che tratta in rialzo del 3,11%, a quota 3.931,84 in apertura.
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