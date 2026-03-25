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Borsa: Exploit per Francoforte (+1,44%)

Il DAX prende il via a 22.961,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Exploit per Francoforte (+1,44%)
Mette il turbo l'indice della Borsa di Francoforte, che tratta in rialzo dell'1,44%, a quota 22.961,89 in apertura.
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