New York: mette il turbo Seagate Technology

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda americana attiva nel settore storage, che mostra una salita bruciante del 16,65% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario attuale del leader nella produzione di driver per hard-disk mostra un allentamento della trendline al test del supporto 231 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 275,8. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 201,9.

