Piazza Affari: andamento rialzista per BPER

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto di credito emiliano
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che BPER
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,1%, rispetto a +1,59% del principale indice della Borsa di Milano
).
Le implicazioni di breve periodo della Banca Popolare emiliana
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10,3 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 10,03. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 10,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)