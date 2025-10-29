Milano 15:46
43.182 +0,12%
Nasdaq 15:46
26.132 +0,46%
Dow Jones 15:46
47.925 +0,46%
Londra 15:46
9.744 +0,49%
Francoforte 15:46
24.147 -0,54%

Piazza Affari: andamento sostenuto per D'Amico

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale nel trasporto marittimo, che lievita del 2,34%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D'Amico rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, D'Amico è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,298. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,542.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
