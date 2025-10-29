Piazza Affari: andamento sostenuto per D'Amico

(Teleborsa) - Scambia in profit il leader mondiale nel trasporto marittimo
, che lievita del 2,34%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di D'Amico
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, D'Amico
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,298. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,542.
