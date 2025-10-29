Piazza Affari: calo per Moncler

azienda nota per i piumini

FTSE MIB

Moncler

principale indice della Borsa di Milano

azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale

(Teleborsa) - Ribasso per l', che presenta una flessione del 3,56%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente, l'è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 52,83 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,23. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 54,43.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)