Milano 11:30
44.416 -0,09%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 11:30
10.286 -0,19%
Francoforte 11:30
23.500 -0,38%

Piazza Affari: in calo Telecom Italia

Sottotono la compagnia telefonica, che passa di mano con un calo del 2,91%.
