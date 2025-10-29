Piazza Affari: profondo rosso per MARR

società alimentare

MARR

FTSE Italia Mid Cap

distributore di alimenti

(Teleborsa) - A picco la, che presenta un pessimo -4,41%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,64 Euro e primo supporto individuato a 9,09. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,19.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)