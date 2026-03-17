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Piazza Affari: profondo rosso per Comer Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: profondo rosso per Comer Industries
In forte ribasso il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che mostra un -4,09%.
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