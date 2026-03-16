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Piazza Affari: MARR si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: MARR si muove verso il basso
Scende sul mercato la società alimentare, che soffre con un calo del 7,32%.
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