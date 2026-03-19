MARR scambia in rosso a Piazza Affari

(Teleborsa) - In forte ribasso la società alimentare , che mostra un -4,25%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MARR , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del distributore di alimenti segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6,453 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6,713. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6,367.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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