MARR scambia in rosso a Piazza Affari
(Teleborsa) - In forte ribasso la società alimentare, che mostra un -4,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MARR, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del distributore di alimenti segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6,453 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6,713. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6,367.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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