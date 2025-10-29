Piazza Affari: scambi in positivo per NewPrinces

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo agroalimentare italiano
, con una variazione percentuale del 2,45%.
La tendenza ad una settimana di NewPrinces
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di NewPrinces
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 21,1 Euro. Supporto stimato a 20,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 21,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)