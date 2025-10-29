Milano 15:30
Usa, crescita nulla delle vendite di case in corso a settembre

Usa, crescita nulla delle vendite di case in corso a settembre
(Teleborsa) - Crescita nulla per le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.

Nel mese di settembre, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR) è quindi lo stesso del mese di agosto, fermo a quota 74,8 punti.

Il dato si confronta con il +1,6% atteso dagli analisti.

