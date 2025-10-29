Usa, crescita nulla delle vendite di case in corso a settembre

(Teleborsa) - Crescita nulla
per le compravendite
di abitazioni negli Stati Uniti
, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.
Nel mese di settembre
, l'indice pending home sales
(vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari
(NAR) è quindi lo stesso del mese di agosto, fermo a quota 74,8 punti.
Il dato si confronta con il +1,6% atteso dagli analisti
.(Foto: Mylo Kaye su Unsplash)