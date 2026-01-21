Milano 16:50
USA, vendite di case in corso crollano oltre le attese a dicembre

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Crollano le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.

Nel mese di dicembre 2025, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), ha registrato un decremento del 9,3% su base mensile, portandosi a quota 71,8 punti dopo il +3,3% registrato a novembre.

Il dato si confronta con il -0,3% atteso dagli analisti.

(Foto: Sebastian Wagner / Pixabay)
