A New York, forte ascesa per Huntington Ingalls Industries

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale costruttore di navi militari negli Stati Uniti
, che mostra una salita bruciante del 9,43% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Huntington Ingalls Industries
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di breve periodo di Huntington Ingalls Industries
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 334,4 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 314,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 354,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)