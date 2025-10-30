BBVA, utile netto attribuibile record nei nove mesi 2025

BBVA

(Teleborsa) -ha registrato conti in crescita nei primi nove mesi del 2025, trainati da una solida crescita dell'(+16% a euro costanti) e dalla dinamica dei(+13,5% a euro costanti).L'ha raggiunto la cifra record di 7,98 miliardi di euro a settembre, in aumento del 4,7% rispetto all'anno precedente (+19,8% a euro costanti). Il Gruppo ha continuato a mostrare solidi indicatori di redditività, con un ROTE di quasi il 20%; al contempo, ha creato valore per i suoi azionisti, con un aumento del valore contabile tangibile per azione più dividendi del 17% negli ultimi 12 mesi.La solidità del, che si attesta al 13,42%, ha spinto ad accelerare idi BBVA: il 31 ottobre, la banca inizierà a eseguire ilin sospeso per 993 milioni di euro; Il 7 novembre pagherà il(0,32 euro per azione), per un totale di 1,84 miliardi di euro; e, non appena riceverà l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea, lancerà un significativo p"BBVA ha registrato risultati eccellenti, con un utile netto attribuibile record, un ritorno sul capitale proprio tangibile prossimo al 20% e una solida posizione patrimoniale, che ci consentono di accelerare la remunerazione dei nostri azionisti. Guardando al futuro, continueremo a implementare il nostro Piano Strategico con determinazione per raggiungere gli ambiziosi obiettivi finanziari che ci siamo prefissati per il periodo 2025-2028. Questa tabella di marcia rafforzerà ulteriormente la nostra posizione di leadership in termini di crescita e redditività tra le banche europee.", ha commentato, Amministratore Delegato di BBVA.