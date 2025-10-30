BBVA, utile netto attribuibile record nei nove mesi 2025

(Teleborsa) - BBVA
ha registrato conti in crescita nei primi nove mesi del 2025, trainati da una solida crescita dell'attività
(+16% a euro costanti) e dalla dinamica dei ricavi core
(+13,5% a euro costanti).
L'utile netto attribuibile
ha raggiunto la cifra record di 7,98 miliardi di euro a settembre, in aumento del 4,7% rispetto all'anno precedente (+19,8% a euro costanti). Il Gruppo ha continuato a mostrare solidi indicatori di redditività, con un ROTE di quasi il 20%; al contempo, ha creato valore per i suoi azionisti, con un aumento del valore contabile tangibile per azione più dividendi del 17% negli ultimi 12 mesi.
La solidità del coefficiente patrimoniale CET1
, che si attesta al 13,42%, ha spinto ad accelerare i piani di remunerazione per gli azionisti
di BBVA: il 31 ottobre, la banca inizierà a eseguire il riacquisto di azioni proprie
in sospeso per 993 milioni di euro; Il 7 novembre pagherà il dividendo intermedio più alto di sempre
(0,32 euro per azione), per un totale di 1,84 miliardi di euro; e, non appena riceverà l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea, lancerà un significativo programma aggiuntivo di riacquisto di azioni proprie
.
"BBVA ha registrato risultati eccellenti, con un utile netto attribuibile record, un ritorno sul capitale proprio tangibile prossimo al 20% e una solida posizione patrimoniale, che ci consentono di accelerare la remunerazione dei nostri azionisti. Guardando al futuro, continueremo a implementare il nostro Piano Strategico con determinazione per raggiungere gli ambiziosi obiettivi finanziari che ci siamo prefissati per il periodo 2025-2028. Questa tabella di marcia rafforzerà ulteriormente la nostra posizione di leadership in termini di crescita e redditività tra le banche europee.", ha commentato Onur Genç
, Amministratore Delegato di BBVA.