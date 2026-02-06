Milano 12:21
45.688 -0,29%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 12:22
10.331 +0,21%
Francoforte 12:21
24.632 +0,58%

Toyota Motor, ricavi in aumento ma utili in calo nei nove mesi, al rialzo l'outlook annuale

Nuovo CEO da aprile

Finanza, Trasporti
Toyota Motor, ricavi in aumento ma utili in calo nei nove mesi, al rialzo l'outlook annuale
(Teleborsa) - Il gigante automobilistico giapponese Toyota Motor ha chiuso i nove mesi dell'esercizio 2025-26 con ricavi in aumento su base annua del 6,8% a 38,1 trilioni di yen. Il reddito operativo nei nove mesi fino al 31 dicembre è sceso del 13,1% a 3,2 trilioni, mentre l’utile netto attribuibile è crollato del 26,1% a 3 trilioni.

Toyota ha aumentato la previsione di profitto operativo annuale a 3,8 trilioni di yen dai precedenti 3,4 trilioni di yen, citando forti vendite, uno yen debole e continue misure di riduzione dei costi. I ricavi sono ora previsti a 50,00 trilioni di yen, in aumento rispetto alle precedenti previsioni di 49,00 trilioni di yen.

Tuttavia, l’azienda ha ridotto la previsione annuale di vendite di veicoli a 9,75 milioni di unità dai precedenti 9,80 milioni, a causa di interruzioni della produzione in Brasile e persistenti difficoltà dovute ai dazi all’importazione statunitensi. Anche le vendite di Toyota in Cina dovrebbero rimanere sotto pressione, soprattutto mentre continua la disputa diplomatica tra Tokyo e Pechino.

In un distinto comunicato la casa automobilistica ha annunciato cambi al vertice, che saranno efficaci a partire del 1° aprile 2026.
Koji Sato, Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione, assumerà la carica di Vicepresidente e il ruolo di Chief Industry Officer (CIO), recentemente istituito, mentre Kenta Kon, Direttore Operativo, assumerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato.


Condividi
```