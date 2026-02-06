Toyota Motor, ricavi in aumento ma utili in calo nei nove mesi, al rialzo l'outlook annuale

(Teleborsa) - Il gigante automobilistico giapponeseha chiuso iconin aumento su base annua del 6,8% a 38,1 trilioni di yen. Il rnei nove mesi fino al 31 dicembre è sceso del 13,1% a 3,2 trilioni, mentre l’è crollato del 26,1% a 3 trilioni.Toyota haannuale a 3,8 trilioni di yen dai precedenti 3,4 trilioni di yen, citando forti vendite, uno yen debole e continue misure di riduzione dei costi. Isono ora previsti a 50,00 trilioni di yen, in aumento rispetto alle precedenti previsioni di 49,00 trilioni di yen.Tuttavia, l’azienda haa 9,75 milioni di unità dai precedenti 9,80 milioni, a causa di interruzioni della produzione in Brasile e persistenti difficoltà dovute ai dazi all’importazione statunitensi. Anche le vendite di Toyota in Cina dovrebbero rimanere sotto pressione, soprattutto mentre continua la disputa diplomatica tra Tokyo e Pechino.In un distinto comunicato la casa automobilistica ha annunciato cambi al vertice, che saranno efficaci a partire del 1° aprile 2026., Presidente e Membro del Consiglio di Amministrazione, assumerà la carica di Vicepresidente e il ruolo di Chief Industry Officer (CIO), recentemente istituito, mentre, Direttore Operativo, assumerà la carica di Presidente e Amministratore Delegato.