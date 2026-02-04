Banco Santander, utile 2025 a 14,1 miliardi (+12%) e nuovo buyback da 5 miliardi

(Teleborsa) - Banco Santander
ha archiviato il 2025 con un utile
attribuibile di 14.101 milioni di euro
, segnando un incremento del 12% rispetto all'anno precedente (+16% in euro costanti). Si tratta del quarto anno consecutivo di risultati record per l’istituto, trainato dalla resilienza del margine di interesse, da commissioni record e da una maggiore efficienza operativa. Solo nel quarto trimestre, l'utile ha raggiunto i 3.764 milioni di euro (+15%), rappresentando il settimo trimestre consecutivo di crescita record.
Contestualmente alla presentazione dei risultati, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie
dal valore di 5 miliardi di euro
.
Sotto il profilo della redditività
, il ritorno sul patrimonio netto tangibile (RoTE) post-AT1 è salito al 16,3% (+0,8 punti percentuali), mentre l'utile per azione (EPS) è balzato a 0,91 euro (+17%).
La solidità patrimoniale
del gruppo ha raggiunto nuovi massimi storici, con un CET1 capital ratio
al 13,5%
. La base clienti
è cresciuta di otto milioni nel corso dell'anno, portando il totale a 180 milioni per la prima volta. Sul fronte operativo, i depositi sono aumentati del 5% e i fondi comuni del 14% (in euro costanti), riflettendo l'elevata attività dei clienti e le dinamiche di mercato positive.
I ricavi totali
si sono attestati a 62.390 milioni di euro
(+4% in euro costanti), sostenuti da commissioni nette record per 13.661 milioni di euro. Nonostante un contesto di tassi meno favorevole in diversi mercati, la robusta attività dei clienti ha permesso di mantenere stabili le performance, con un valore complessivo creato per gli azionisti (TNAV più dividendi) in crescita del 14% nell'anno.(Foto: Andres Victorero / 123RF)