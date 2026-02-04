Banco Santander, utile 2025 a 14,1 miliardi (+12%) e nuovo buyback da 5 miliardi

Banco Santander

(Teleborsa) -ha archiviato il 2025 con unattribuibile di, segnando un incremento del 12% rispetto all'anno precedente (+16% in euro costanti). Si tratta del quarto anno consecutivo di risultati record per l’istituto, trainato dalla resilienza del margine di interesse, da commissioni record e da una maggiore efficienza operativa. Solo nel quarto trimestre, l'utile ha raggiunto i 3.764 milioni di euro (+15%), rappresentando il settimo trimestre consecutivo di crescita record.Contestualmente alla presentazione dei risultati, il Consiglio di Amministrazione ha approvato undal valore diSotto il profilo della, il ritorno sul patrimonio netto tangibile (RoTE) post-AT1 è salito al 16,3% (+0,8 punti percentuali), mentre l'utile per azione (EPS) è balzato a 0,91 euro (+17%).Ladel gruppo ha raggiunto nuovi massimi storici, con unal. Laè cresciuta di otto milioni nel corso dell'anno, portando il totale a 180 milioni per la prima volta. Sul fronte operativo, i depositi sono aumentati del 5% e i fondi comuni del 14% (in euro costanti), riflettendo l'elevata attività dei clienti e le dinamiche di mercato positive.si sono attestati a(+4% in euro costanti), sostenuti da commissioni nette record per 13.661 milioni di euro. Nonostante un contesto di tassi meno favorevole in diversi mercati, la robusta attività dei clienti ha permesso di mantenere stabili le performance, con un valore complessivo creato per gli azionisti (TNAV più dividendi) in crescita del 14% nell'anno.