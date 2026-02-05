Milano 4-feb
46.636 0,00%
Nasdaq 4-feb
24.891 -1,77%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 4-feb
10.402 0,00%
Francoforte 4-feb
24.603 0,00%

BBVA, utile record di 10,5 miliardi di euro nel 2025. Dividendi per 5,25 miliardi di euro

Banche, Finanza
BBVA, utile record di 10,5 miliardi di euro nel 2025. Dividendi per 5,25 miliardi di euro
(Teleborsa) - BBVA, colosso bancario spagnolo, ha registrato un utile di 10,5 miliardi di euro nel 2025 (+4,5% su base annua), il più alto della sua storia, trainato principalmente dai ricavi core.

Gli utili sono stati trainati dalla dinamica dell'attività bancaria e dalla crescita della clientela. Gli impieghi sono aumentati del 16,2% a euro costanti, sostenuti dall'aumento della quota di mercato nei principali mercati del Gruppo (+20 punti base in Spagna, +29 in Messico e +36 in Turchia).

BBVA ha mantenuto un solido coefficiente patrimoniale CET1 del 12,7% e ha continuato a promuovere la creazione di valore per gli azionisti, con un tangible book value per azione più dividendi in crescita del 15,2%.

La banca si appresta a distribuire un dividendo di 0,92 euro per azione in contanti, il più alto di sempre. Ciò ammonta a un totale di 5,25 miliardi di euro, pari a un dividendo in contanti superiore del 31% rispetto a quello del 2024. Se a ciò si aggiunge il programma di riacquisto di azioni proprie di quasi 4 miliardi di euro annunciato a dicembre, si arriva a oltre 9,2 miliardi di euro.

"Il 2025 è stato un altro anno eccellente per BBVA. Abbiamo registrato un utile record e, ancora una volta, ci siamo distinti per la nostra combinazione unica di crescita e redditività. Questa performance eccezionale ha portato a un'eccellente creazione di valore, che ci consente di accelerare significativamente la remunerazione degli azionisti, con un dividendo record e il più grande programma di riacquisto di azioni proprie fino ad oggi - ha dichiarato il presidente Carlos Torres Vila - Guardiamo al 2026 con prospettive positive in tutti i nostri mercati e prevediamo di continuare a crescere più rapidamente dei nostri concorrenti e di aumentare la redditività a livelli intorno al 20%. BBVA sta attraversando il suo momento migliore. Il nuovo Piano Strategico fornisce una tabella di marcia molto chiara e la banca è ben posizionata per raggiungere gli ambiziosi obiettivi entro il 2028".

Nel 2025, la banca ha acquisito un numero record di 11,5 milioni di nuovi clienti, di cui il 66% tramite canali digitali. Questi nuovi clienti rappresentano una fonte di crescita futura per BBVA. In Spagna, ad esempio, il fatturato per cliente si è moltiplicato per 3,7 nei primi cinque anni dall'adesione, mentre in Messico il 75% delle nuove carte di credito vendute nel 2025 proviene da clienti acquisiti negli ultimi cinque anni.
Condividi
```