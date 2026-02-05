BBVA, utile record di 10,5 miliardi di euro nel 2025. Dividendi per 5,25 miliardi di euro

BBVA

(Teleborsa) -, colosso bancario spagnolo, ha registrato undi 10,5 miliardi di euro nel(+4,5% su base annua), il più alto della sua storia, trainato principalmente dai ricavi core.Gli utili sono stati trainati dalla dinamica dell'attività bancaria e dalla crescita della clientela. Glisono aumentati del 16,2% a euro costanti, sostenuti dall'aumento della quota di mercato nei principali mercati del Gruppo (+20 punti base in Spagna, +29 in Messico e +36 in Turchia).BBVA ha mantenuto un solido coefficiente patrimonialedel 12,7% e ha continuato a promuovere la creazione di valore per gli azionisti, con un tangible book value per azione più dividendi in crescita del 15,2%.La banca si appresta a distribuire undi 0,92 euro per azione in contanti, il più alto di sempre. Ciò ammonta a un totale di 5,25 miliardi di euro, pari a un dividendo in contanti superiore del 31% rispetto a quello del 2024. Se a ciò si aggiunge il programma di riacquisto di azioni proprie di quasi 4 miliardi di euro annunciato a dicembre, si arriva a oltre 9,2 miliardi di euro."Il 2025 è stato un altro anno eccellente per BBVA. Abbiamo registrato un utile record e, ancora una volta, ci siamo distinti per la nostra combinazione unica di crescita e redditività. Questa performance eccezionale ha portato a un'eccellente creazione di valore, che ci consente di accelerare significativamente la remunerazione degli azionisti, con un dividendo record e il più grande programma di riacquisto di azioni proprie fino ad oggi - ha dichiarato il- Guardiamo al 2026 con prospettive positive in tutti i nostri mercati e prevediamo di continuare a crescere più rapidamente dei nostri concorrenti e di aumentare la redditività a livelli intorno al 20%. BBVA sta attraversando il suo momento migliore. Il nuovo Piano Strategico fornisce una tabella di marcia molto chiara e la banca è ben posizionata per raggiungere gli ambiziosi obiettivi entro il 2028".Nel 2025, la banca ha acquisito un numero record di 11,5 milioni di, di cui il 66% tramite canali digitali. Questi nuovi clienti rappresentano una fonte di crescita futura per BBVA. In Spagna, ad esempio, il fatturato per cliente si è moltiplicato per 3,7 nei primi cinque anni dall'adesione, mentre in Messico il 75% delle nuove carte di credito vendute nel 2025 proviene da clienti acquisiti negli ultimi cinque anni.