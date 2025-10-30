Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:17
25.877 -0,93%
Dow Jones 18:17
47.754 +0,26%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

Borsa: Debole Milano, in lieve ribasso dello 0,46% alle 16:00
Milano mostra una flessione dello 0,46% alle 16:00 e continua gli scambi a 43.042,62 punti.
