Milano 10:04
42.989 -0,59%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:04
9.705 -0,52%
Francoforte 10:04
24.151 +0,11%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,54%

Hang Seng a 26.488,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,54%
Indice Hang Seng +0,54% a quota 26.488,42 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```