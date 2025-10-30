Milano 10:05
43.012 -0,53%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:05
9.704 -0,53%
Francoforte 10:05
24.157 +0,14%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,22% alle 07:20

Il Nikkei 225 passa di mano a 51.421,8 punti

In breve, Finanza
Tokyo segna un modesto +0,22% alle 07:20 e allunga timidamente il passo a 51.421,8 punti.
