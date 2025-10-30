Milano 14:30
42.943 -0,69%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 14:30
47.441 -0,40%
Londra 14:30
9.703 -0,55%
Francoforte 14:30
24.071 -0,22%

Francoforte: performance negativa per Deutsche Telekom

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia telefonica tedesca, che sta segnando un calo del 2,24%.

L'andamento di Deutsche Telekom nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 27,15 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 28,06. Il peggioramento dell'operatore di telefonia è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 26,8.

