Fibra tedesca traina Deutsche Telekom: dividendo in aumento

Deutsche Telekom

(Teleborsa) -aumenterà i dividendi, per il 2025, grazie ai risultati trimestrali che hanno mostrato una crescita dell'utile, sostenuta da un numero record di nuovi utenti di linee in fibra ottica domestiche in Germania.Nel terzo trimestre,, imposte, ammortamenti e svalutazioni dopo i contratti di locazione è stato di 11,12 miliardi di euro e si confronta con gli 11,17 miliardi di euro, stimati dagli analisti.Deutsche Telekom prevede di distribuire unin aumento da 90 centesimi a 1 euro per azione e, ha fatto sapere che riacquisterà azioni per un valore fino a 2 miliardi di euro il prossimo anno.Il più grande operatore di telecomunicazioni europeo, ha rivisto al rialzo la sua guidance di Ebitdaal rettificato, per l'intero anno, a circa 45,3 miliardi di euro, rispetto ai 45 miliardi stimati in precedenza.In Germania, Deutsche Telekom ha collegato 155.000 nuovi clienti alla sua rete in fibra ottica domestica nel terzo trimestre, registrando il suo miglior trimestre di sempre.