Milano 14:31
42.944 -0,69%
Nasdaq 14:31
25.936 -0,70%
Dow Jones 14:31
47.495 -0,29%
Londra 14:31
9.709 -0,49%
Francoforte 14:30
24.071 -0,22%

Francoforte: performance negativa per Wacker Chemie

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per Wacker Chemie, che sta segnando un calo del 2,33%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Wacker Chemie rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Wacker Chemie è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 69,27 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 65,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 72,87.

