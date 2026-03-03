Milano
17:29
44.413
-4,03%
Nasdaq
17:31
24.567
-1,70%
Dow Jones
17:31
48.047
-1,75%
Londra
17:30
10.453
-3,04%
Francoforte
17:30
23.753
-3,59%
Martedì 3 Marzo 2026, ore 17.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Wacker Chemie scambia in rosso a Francoforte
Wacker Chemie scambia in rosso a Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
03 marzo 2026 - 13.00
Pressione su
Wacker Chemie
, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,09%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie
Francoforte: in calo Wacker Chemie
Francoforte: senza freni Wacker Chemie
Francoforte: risultato positivo per Wacker Chemie
Argomenti trattati
Wacker Chemie
(6)
Titoli e Indici
Wacker Chemie
-6,85%
Altre notizie
Francoforte: in acquisto Wacker Chemie
Francoforte: calo per Wacker Chemie
Francoforte: movimento negativo per Wacker Chemie
Francoforte: pioggia di acquisti su Wacker Chemie
Francoforte: in acquisto Wacker Chemie
Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto