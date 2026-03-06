Milano 12:54
44.140 -1,05%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:54
10.358 -0,54%
Francoforte 12:54
23.601 -0,90%

Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie
Ribasso composto e controllato per Wacker Chemie, che presenta una flessione del 3,41% sui valori precedenti.
Condividi
```