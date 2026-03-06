Milano 12:53
Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Composto ribasso per Wacker Chemie, in flessione del 3,41% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Wacker Chemie, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Wacker Chemie mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 67,93 Euro con area di resistenza individuata a quota 71,43. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 66,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
