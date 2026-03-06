Francoforte: giornata depressa per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Composto ribasso per Wacker Chemie
, in flessione del 3,41% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Wacker Chemie
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Wacker Chemie
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 67,93 Euro con area di resistenza individuata a quota 71,43. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 66,57.
