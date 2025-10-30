Milano 10:08
43.018 -0,52%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:08
9.709 -0,49%
Francoforte 10:08
24.169 +0,19%

In evidenza Aixtron sul listino di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Aixtron sul listino di Francoforte
Brilla Aixtron, che passa di mano con un aumento del 4,62%.
Condividi
```