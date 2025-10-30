Milano 10:08
43.018 -0,52%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:08
9.709 -0,49%
Francoforte 10:08
24.169 +0,19%

Londra: brillante l'andamento di Standard Chartered

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Standard Chartered
Seduta positiva per il gruppo bancario con sede a Londra, che avanza bene del 2,51%.
Condividi
```