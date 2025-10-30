Milano 10:09
Migliori e peggiori
Madrid: movimento negativo per Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo farmaceutico spagnolo, che tratta con una perdita del 3,00%.

Lo scenario su base settimanale di Laboratorios Farmaceuticos Rovi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Laboratorios Farmaceuticos Rovi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 62,48 Euro. Primo supporto visto a 60,78. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 60,22.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
