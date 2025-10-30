Madrid: movimento negativo per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo farmaceutico spagnolo
, che tratta con una perdita del 3,00%.
Lo scenario su base settimanale di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 62,48 Euro. Primo supporto visto a 60,78. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 60,22.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)