Madrid: scambi negativi per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo farmaceutico spagnolo, che presenta una flessione del 2,23%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Laboratorios Farmaceuticos Rovi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Laboratorios Farmaceuticos Rovi. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Laboratorios Farmaceuticos Rovi evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 80,03 Euro. Primo supporto a 77,53. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 76,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
