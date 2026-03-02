Madrid: in calo Laboratorios Farmaceuticos Rovi

gruppo farmaceutico spagnolo

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,06%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 83,72 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 81,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 85,57.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)