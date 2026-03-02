Milano 17:25
Madrid: in calo Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo farmaceutico spagnolo, che sta segnando un calo del 2,06%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Laboratorios Farmaceuticos Rovi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Laboratorios Farmaceuticos Rovi rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 83,72 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 81,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 85,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
