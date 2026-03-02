Madrid: in calo Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo farmaceutico spagnolo
, che sta segnando un calo del 2,06%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Laboratorios Farmaceuticos Rovi
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 83,72 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 81,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 85,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)