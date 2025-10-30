Madrid: scambi in positivo per Fluidra

società che produce attrezzature per piscine

Ibex 35

Fluidra

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 3,12%.Se si analizza l'andamento del titolo con l'su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 22,99 Euro con tetto rappresentato dall'area 24,29. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 22,15.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)