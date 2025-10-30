Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:20
25.872 -0,95%
Dow Jones 18:20
47.747 +0,24%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: allunga il passo Alphabet

Migliori e peggiori
New York: allunga il passo Alphabet
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la Holding statunitense a cui fa capo Google, che mostra una salita bruciante del 5,14% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Alphabet rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Alphabet è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 293,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 282. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 305.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```