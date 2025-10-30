New York: in perdita Tesla Motors

(Teleborsa) - A picco l'azienda attiva nel settore automotive
, che presenta un pessimo -4,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tesla Motors
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Tesla Motors
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 451 USD e primo supporto individuato a 437,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 464,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)