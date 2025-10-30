Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:22
25.889 -0,88%
Dow Jones 18:22
47.746 +0,24%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: in perdita Tesla Motors

Migliori e peggiori
New York: in perdita Tesla Motors
(Teleborsa) - A picco l'azienda attiva nel settore automotive, che presenta un pessimo -4,14%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tesla Motors, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Tesla Motors classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 451 USD e primo supporto individuato a 437,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 464,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```