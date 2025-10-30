Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:23
25.899 -0,85%
Dow Jones 18:23
47.761 +0,27%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: positiva la giornata per 3M

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso industriale, che tratta in utile del 2,41% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di 3M, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 170,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 165,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 162,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
