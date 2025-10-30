New York: positiva la giornata per 3M

colosso industriale

Dow Jones

3M

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il, che tratta in utile del 2,41% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 170,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 165,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 162,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)