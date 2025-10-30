Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:24
25.905 -0,82%
Dow Jones 18:24
47.762 +0,27%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: si concentrano le vendite su Synopsys

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che passa di mano con un calo del 3,42%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Synopsys rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Synopsys suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 434,8 USD con tetto rappresentato dall'area 448,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 429,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
