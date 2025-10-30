New York: si concentrano le vendite su Synopsys

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori
, che passa di mano con un calo del 3,42%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Synopsys
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Synopsys
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 434,8 USD con tetto rappresentato dall'area 448,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 429,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)