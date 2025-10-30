Parigi: giornata depressa per Kering

(Teleborsa) - Composto ribasso per la multinazionale del lusso
, in flessione del 2,19% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kering
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso del lusso
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Kering
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 321 Euro. Primo supporto visto a 316,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 313,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)