Milano 10:10
43.008 -0,54%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:10
9.708 -0,49%
Francoforte 10:09
24.167 +0,18%

Parigi: giornata depressa per Kering

Migliori e peggiori
Parigi: giornata depressa per Kering
(Teleborsa) - Composto ribasso per la multinazionale del lusso, in flessione del 2,19% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kering evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso del lusso rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Kering, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 321 Euro. Primo supporto visto a 316,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 313,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```