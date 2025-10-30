Parità di genere, Antares Vision Group ottiene certificazione

(Teleborsa) -annuncia di aver ottenuto la Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la Parità di Genere, principale standard nazionale in materia di inclusione e pari opportunità.Il riconoscimento, rilasciato da TÜV Italia a seguito di un audit approfondito, certifica l’impegno concreto del Gruppo nel promuovere una cultura aziendale inclusiva, equa e rispettosa delle differenze. La valutazione ha preso in esame indicatori quantitativi e qualitativi in sei aree fondamentali – cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne, equità retributiva e conciliazione vita-lavoro – assegnando ad Antares Vision Group un punteggio complessivo pari al 70% che conferma la solidità delle politiche e dei processi adottati, in un settore, quello informatico e tecnologico, storicamente a prevalenza maschile.“Questo risultato conferma la nostra volontà di costruire un ambiente di lavoro sempre più equo e capace di valorizzare i talenti senza distinzioni di genere. Un passo importante verso un modello organizzativo fondato sull’inclusione, che intendiamo consolidare ed estendere a tutte le realtà del Gruppo”, commentaAmministratore Delegato di Antares Vision Group.“Come donna, so quanto è importante che le aziende si impegnino davvero per la parità di genere: significa creare un contesto in cui ciascuno possa sentirsi valorizzato e avere le stesse opportunità di crescita. Con l’ottenimento della certificazione PDR 125, noi di Antares Vision Group dimostriamo che questo impegno è concreto e parte integrante della nostra cultura”, aggiung, Responsabile Qualità e membro del Comitato guida per la parità di genere di Antares Vision Group.