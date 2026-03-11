OPA Antares Vision: Crane NXT al 75,8% del capitale, confermata la riapertura dei termini

Antares Vision

(Teleborsa) -ha reso noti i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti. Al termine del periodo di adesione, risultano portate in offerta, pari al 17,38% del capitale sociale fully diluted e al 41,86% delle azioni oggetto dell'offerta.A seguito di questi risultati, l'offerente, unitamente alle persone che agiscono di concerto, deterrà una partecipazione complessiva (diretta e indiretta) pari alfully diluted dell'emittente. Ilper azione verrà pagato agli aderenti in data 13 marzo 2026, per un controvalore complessivo di circaPoiché l'offerente ha superato la soglia dei due terzi del capitale sociale, è stata confermata ladel periodo di adesione. Gli azionisti che non hanno ancora aderito potranno farlo nelle sedute del 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2026. Il pagamento per chi aderirà in questa fase avverrà il 27 marzo 2026.L'operazione è finalizzata all'acquisizione dell'intero capitale e al conseguentedi Antares Vision. Qualora, dopo la riapertura dei termini, non venissero raggiunte le soglie per l'obbligo o il diritto di acquisto (90% o 95%), Crane NXT ITT intende perseguire il delisting tramite la fusione per incorporazione dell'emittente nell'offerente. Contestualmente al pagamento finale del 27 marzo, l'offerente perfezionerà anche l'acquisto della "Seconda Tranche della Compravendita Regolo" (26,04% del capitale), operazione che comporterà la perdita della maggiorazione del voto per le azioni coinvolte.