OPA Antares Vision, adesioni allo 0,02% nel terzo giorno

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies sulle azioni ordinarie di Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti,, risulta che oggi 18 febbraio 2026 sono state presentate 3.909 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 6.629, pari allo 0,022690% delle azioni oggetto dell'offerta.

L'OPA è iniziata il 16 febbraio e terminerà il 6 marzo 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Antares Vision acquistate sul mercato nei giorni 5 e 6 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
