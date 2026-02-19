OPA Antares Vision, adesioni allo 0,07%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto
(OPA
) obbligatoria totalitaria promossa da Crane NXT Inspection and Tracking Technologies sulle azioni ordinarie di Antares Vision
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, risulta che oggi 19 febbraio 2026 sono state presentate 16.366 richieste di adesione.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 22.995, pari allo 0,078% delle azioni oggetto dell'offerta.
L'OPA è iniziata il 16 febbraio e terminerà il 6 marzo 2026. Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Antares Vision acquistate sul mercato nei giorni 5 e 6 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.